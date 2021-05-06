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Правозащитники зафиксировали новую переброску российской военной техники в ОРДЛО

06 мая 2021, 20:04

Правозащитники зафиксировали новую переброску российской военной техники в ОРДЛО

В отдельные районы Донецкой и Луганской областей из России продолжает заходить военная техника. Об этом сообщает общественная организация «Восточная правозащитная группа».

Мониторы правозащитников и источники информациии на неподконтрольной части Луганщины 5 мая зафиксировали колонну военной техники, которая зашла из РФ.

«Техника заходила сегодня ночью из Ростовской области. Маршрут техники шел по направлению Вишневое – Орехово – Антрацит – Хрустальный (Красный луч) – Фащевка и дальше», – сообщают в «Восточной правозащитной группе».

Как отмечается, техника двигалась на Донецкое направление (возможно, потом колонна разделилась).

«Нами не зафиксировано выхода техники РФ из ОРДЛО после заявления министра обороны РФ [Сергея] Шойгу», – подчеркивают правозащитники.

Они опубликовали видео движения колонн боевой техники и грузовиков по неподконтрольной территории.

 

 

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