Правозащитники зафиксировали новую переброску российской военной техники в ОРДЛО

В отдельные районы Донецкой и Луганской областей из России продолжает заходить военная техника. Об этом сообщает общественная организация «Восточная правозащитная группа».



Мониторы правозащитников и источники информациии на неподконтрольной части Луганщины 5 мая зафиксировали колонну военной техники, которая зашла из РФ.



«Техника заходила сегодня ночью из Ростовской области. Маршрут техники шел по направлению Вишневое – Орехово – Антрацит – Хрустальный (Красный луч) – Фащевка и дальше», – сообщают в «Восточной правозащитной группе».



Как отмечается, техника двигалась на Донецкое направление (возможно, потом колонна разделилась).



«Нами не зафиксировано выхода техники РФ из ОРДЛО после заявления министра обороны РФ [Сергея] Шойгу», – подчеркивают правозащитники.



Они опубликовали видео движения колонн боевой техники и грузовиков по неподконтрольной территории.