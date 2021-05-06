По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 мая

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки выявили 599 больных коронавирусной болезнью. От осложнений умерли 27 пациентов. Всего на подконтрольной властям территории зафиксировано 81 994 случая COVID-19: 65 912 человек выздоровели, 1 817 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила о 126 новых случаях коронавируса и пяти летальных случаях. С начала пандемии формирование признало 33 860 случая заболевания: 26 773 человека выписаны, 2 556 — скончались.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 237 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли 17 человек. Всего — 23 988 случаев болезни: 19 318 человек выздоровели, 753 — умерли.



Политика



Угроза военной агрессии России против Украины остается, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. В свою очередь Зеленский рассказал, что на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также у границ Украины сконцентрировано 75 тысяч российских военных.



Очередной раунд переговоров между политическими советниками «нормандской четверки» относительно продления режима прекращения огня на Донбассе запланирован на май. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



Российская делегация в Трехсторонней контактной группы инициировала передачу Украине четверых женщин, однако представители группировок «ДНР/ЛНР» не согласились на это. Об этом заявил представитель отдельных районов Донетчины в составе украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Речь идет о гражданках, которых в январе боевики якобы собирались передать народному депутату и куму президента РФ Виктору Медведчуку.



Боевые действия



Один военнослужащий ВСУ погиб, еще один получил ранения в результате обстрелов со стороны боевиков 6 мая.



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу Украины. Мужчина попал в отдельные районы Луганской области в ходе обмена удерживаемыми лицами.



Общество



Международный комитет Красного Креста и ООН направили на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей более 200 тонн гуманитарного груза.



Более 600 жителей неподконтрольных территорий Донбасса зарегистрировались для участия во внешнем независимом оценивании.



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