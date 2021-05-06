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Цымбалюк: За 9 месяцев перемирия погибли 34 украинских бойца, более ста были ранены

06 мая 2021, 21:59

Цымбалюк: За 9 месяцев перемирия погибли 34 украинских бойца, более ста были ранены

С начала действия всеобъемлюющего режима прекарщения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года, в результате обстрелов со стороны боевиков погибли 34 украинских бойца, еще более ста получили ранения. Об этом сообщил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает «Укринформ».

«С 27 июля 2020 34 украинских военнослужащих были убиты и более сотни получили ранения. Такова цена наших усилий, направленных на сохранение режима прекращения огня и обеспечение безопасности для гражданского населения», — заявил он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 6 мая.

По его информации, в течение этого периода боевики почти 1400 нарушили режим прекращения огня. По меньшей мере 246 этих нарушений были совершены с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В 16 случаях имели место обстрелы жилых кварталов, также было зафиксировано 34 случая дистанционного минирования.

Украинский посол также указал на то, что российская сторона связывает установление всестороннего и устойчивого режима прекращения огня с выполнением необоснованных требований Кремля по прямой кооперации ВСУ с незаконными вооруженными формированиями. По его словам, Россия дает указания этим подконтрольным формированием продолжать обстрелы, «пока шантаж Кремля не достигнет своей цели».

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