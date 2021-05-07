На Донбассе погибли двое украинских военных от обстрелов 6 мая

За четверг, 6 мая, на Донбассе боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных, двое военнослужащих ВСУ погибли, еще один ранен. С начала текущих суток зафиксировано пять обстрелов, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединеных сил.



По данным штаба, незаконные вооруженные формирования открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевики обстреливали позиции ВСУ возле населенных пунктов: Новгородское, Пивденное, Пищевик, Шумы, Новотошковское, Зайцево, Новотроицкое, Пески.



В районе Талаковки на украинские позиции с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.



Вблизи поселка Пивденное боевики провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



В результате обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, еще один украинский военнослужащий госпитализирован с осколочными ранениями, его состояние тяжелое.



«На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь», – отметили в штабе ООС.



С начала суток 7 мая зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи поселка Пески боевики трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В районе Пивденного НВФ провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



В группировке «ДНР» заявили, что 6 мая по позициям незаконных вооруженных формирований стреляли в поселках Новоласпа, Стыла, Веселое, а также в городе Горловка (поселок шахты им.Гагарина) и на окраинах Донецка (поселок шахты «Трудовская», «Вольво-центр»). Кроме того, сообщают о двух обстрелах с утра 7 мая в районе поселков Лозовое и Стыла.



В группировке «ЛНР» утверждают, что за минувшие сутки, 6 мая, были обстреляны их позиции в районе населенных пунктов Голубовское, Золотое-5, Желобок, Калиновка, Донецкий.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 3 мая 2021-го зафиксировала не менее 23 991 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 7 745 взрывов, 3 054 пролетевших неопределенных боеприпасов, 197 вспышек дульного пламени, 83 осветительных ракеты, а также по крайней мере 12 912 очередей и выстрелов.



С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



При этом с начала года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта. Участникам ТКГ так и не удалось договориться о возвращении режима прекращения огня к Пасхе.