«ЛНР» допустила проведение переговоров с ОПЗЖ

Группировка «ЛНР» готова к переговорам с пророссийской партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», если это поможет решить конфликт на Донбассе. Об этом заявил глава «ЛНР» Леонид Пасечник в интервью «РИА Новости».



Однако, по его словам, контактов с украинскими оппозиционными политиками у него не было, за исключением единственной встречи с Виктором Медведчуком — главой политсовета партии ОПЗЖ.



«Это когда шел вопрос об обмене военнопленными, которые содержались как на территории Украины, так и на нашей территории. Это был единственный контакт. Больше у меня каких-либо контактов не было ни с какими оппозиционными силами, ни с Виктором Медведчуком, ни с какими другими представителями», — сказал Пасечник.



По его словам, он готов «разговаривать с кем угодно», если это поможет достичь мира.



«Если это абсолютно конкретные какие-то обоснованные предложения, которые несут в себе рациональное звено, реализацию мер или какие-либо рациональные, действенные меры, реализация которых вела бы к разрешению конфликта на Донбассе мирным путем, я готов разговаривать с кем угодно. Если это, я еще раз повторяюсь, каким-то образом поможет прекратить войну и сделает так, чтобы не гибли жители нашей республики», — заявил Пасечник.



Он подчеркнул, что готов разговаривать хоть с президентом Украины Владимиром Зеленским, хоть с Медведчуком, хоть с представителями оппозиции, если это будут разговоры, которые приведут к реальному результату.

В конце апреля о готовности вести переговоры с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР» с парламентской трибуны заявил сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.



К прямым переговорам с «Л-ДНР» неоднократно призывал украинскую власть Кремль, который отказывается признавать Россию стороной конфликта на Донбасса. В свою очередь Киев отвергает такую возможность, настаивая, что переговоры по Донбассу нужно вести непосредственно с руководством РФ.