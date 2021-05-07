«ЛНР» сообщает о 15 новых случаях COVID-19 и одной смерти от коронавирусной болезни

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки, 6 мая, зарегистрировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один пациент умер вследствие COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



За все время пандемии «ЛНР» подтверждает 4 362 заболевших COVID-19, из которых 409 пациентов умерли от осложнений.



По состоянию на утро 7 мая, выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3 857 человек.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки, 6 мая, в Украине выявили 8 404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. При этом 3 080 человек выздоровели, а 379 умерли. За все время пандемии ковид в стране диагностировали у 2 105 428 человек. Из них 1 731 162 пациента выздоровели, а 45 830 случаев завершились смертью.