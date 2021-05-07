Первые партии вакцины NovaVax от коронавируса ожидают в Украине в июле-августе

Украина законтрактовала 10 миллионов доз вакцины NovaVax, первые поставки ожидаются с июля. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Он рассказал, что 6 мая провел встречу с Сайрусом Пунавалой – владельцем индийского Serum Institute, крупнейшего производителя вакцин в мире, в частности вакцин против COVID-19 – NovaVax и AstraZeneca / CoviShield.



«Уже в июле-августе мы ожидаем первые поставки вакцины NovaVax, из законтрактованных нами 10 млн. Обсудили с господином Пунавалой возможность увеличения объемов поставок NovaVax с 10 до 15 млн в этом году. А также увеличение объемов первой партии вакцин – с 2 до 4 млн доз», – сообщил Степанов.



В отношении поставок AstraZeneca / CoviShield министр напомнил, что согласно контракту полтора миллиона доз этой вакцины Украина должна была получить еще до 31 марта. Но индийское правительство не дает разрешение на их экспорт.



«В заложниках такой ситуации, когда вакцины проплачены, но вывезти их нельзя, находятся и другие страны, в частности Великобритания. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы разблокировать поставки вакцин», – добавил глава Минздрава.