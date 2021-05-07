Степанов заявил о выходе Украины из третьей волны коронавируса

Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса, заявил министр здравоохранений Максим Степанов.



Он отметил, что с завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем эпидопасности. «Сегодня состоится заседание комиссии ТЭБ и ЧС и уже завтра выведем Сумскую область», — рассказал министр.



По его словам, на пике эпидемии в больницах были 44 тысячи пациентов, находившихся на кислородной терапии. «Но мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус», — подчеркнул Степанов.



Он призвал украинцев не расслабляться, а продолжать соблюдать противоэпидемические правила на выходных.