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Прокуратура завершила расследование взрывов на военном складе в Сватово

07 мая 2021, 12:47

Прокуратура завершила расследование взрывов на военном складе в Сватово

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины по делу о взрывах на артскладе в городе Сватово на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Расследование проводилось по факту халатного отношения к военной службе, совершенного в условиях особого периода, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

«По данным следствия, два командира артиллерийских подразделений, нарушив руководящие документы, расположили подчиненные им подразделения и вверенную военную технику в непосредственной близости к складу ракетно-артиллерийского вооружения сектора "А" в городе Сватово Луганской области. Также они не обеспечили надлежащего размещения каждой единицы военной техники на установленных нормативами расстояниях друг от друга и не провели предусмотренных инженерных работ по обустройству капониров, окопов для безопасного хранения вооружения и защиты от поражения», – говорится в материалах прокуратуры.

Следствие пришло к выводу, что в результате стало возможным уничтожение вверенной им военной техники во время пожара на территории объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения в Сватово, который произошел 29 октября 2015 года, что привело к детонации боеприпасов. Государству причинено более 18 млн грн имущественного ущерба.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время сторона защиты знакомится с материалами, после чего обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Пожар на складе с вооружением неподалеку от Сватово начался около 19:30 29 октября на площади около 300×300 м. На складе хранилось почти 3,5 тысяч тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. Однако затем периодически возникали очаги возгорания и взрывы.

В результате чрезвычайного события погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница. Также несколько человек получили ранения.

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