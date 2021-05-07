«ЛНР» рассчитывает сделать 300 тысяч прививок от коронавируса до конца года

В отдельных районах Луганской области рассчитывают сделать порядка 300 тысяч прививок от коронавируса до конца года. Об этом сообщил глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.



«До конца года у нас заказано порядка 300 тысяч вакцин. Мы идем в плане, и я думаю, что мы выполним стоящие перед нами обязательства и задачи», — сказал он в интервью «РИА Новости».



По словам Пасечника, 30 тысяч жителей получили первую дозу вакцину от ковида. А 15 тысяч человек уже привились двумя компонентами и завершили вакцинацию.



«Поэтому прививки у нас идут планово, насколько нам позволяют наши возможности, потому что хранение прививок подразумевает под собой определенные условия, их нужно делать в специально организованных местах», — пояснил он.



Пасечник отметил, что было организовано 19 точек, где можно получит вакцину от ковида. Вакцину поставляют из России.