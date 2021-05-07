«Первому заммэра» Шахтерска от «ДНР» заочно сообщили о подозрении в преступлениях против Украины

«Первому заместителю главы администрации» города Шахтерска, назначенному «ДНР», заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



«Досудебным расследованием установлено, что 41-летний мужчина с начала 2019 года, находясь в Шахтерске, реализует политику оккупационной администрации Донецкой области. В частности, псевдочиновник обеспечивает формирование "местного бюджета" и проведение мобилизационной работы с целью привлечения в ряды НВФ РФ местного населения», – говорится в сообщении.



Кроме того, отмечают в прокуратуре, «чиновник» на личных встречах с жителями Шахтерска и в СМИ проводит агитационно-разъяснительную и пропагандистскую работу по формированию мнения о легитимности создания и деятельности «ДНР».



Согласно информации на сайте «администрации» Шахтерска, должность «первого заместителя главы администрации» города занимает Сергей Желновач.



Он подозревается в совершении преступлений согласно ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.