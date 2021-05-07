На Луганщине начали ремонт дороги Старобельск – Меловое

В Луганской области начали ремонт дороги по маршруту Старобельск – Меловое на двух участках протяженностью 70 км. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



В целом на автодороге Н-26 Чугуев – Меловое планируют обновить более 100 км дорог, расположенных в Луганской области.



«Сейчас работы продолжаются по маршруту Старобельск – Меловое на двух участках общей протяженностью 70 километров: км 230+000 – км 265+000 (от Евсуга до Беловодска) и км 265+000 – км 300+885 (от Беловодска до Мелового)», – уточнили в Луганской ОГА.



Кроме того, вскоре начнется ремонт на маршруте Старобельск – Евсуг на участке км 195+000 – км 230+000.



Дорога Н-26 Чугуев – Меловое является автомобильной трассой национального значения. На Луганщине она проходит через Сватово, Мосты, Калмыковку, Подгоровку, Старобельск, Беловодск, Меловое.

В Луганской области за 2021 год планируют восстановить более 370 километров дорог. Значительный объем средств на ремонт дорог предоставит Международный банк реконструкции и развития.