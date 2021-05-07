Зеленский поблагодарил глав МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, посетивших Донбасс

Президент Владимир Зеленский поблагодарил высокопоставленных должностных лиц стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), которые накануне посетили Донбасс. После поездки вице-премьер-министр, министр иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Бельгии Софи Вильмес, глава МИД Нидерландов Стеф Блок и министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает пресс-служба украинского лидера.



«Я думаю, что важно не на словах знать, что там происходит, а увидеть все собственными глазами. Знаю, что вы были в городе Счастье Луганской области. Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу. Мы вкладываем деньги в инфраструктуру», — отметил Зеленский.



Владимир Зеленский подчеркнул, что важно не только решать вопрос деоккупации временно оккупированной территории Донбасса, но и делать так, чтобы те, кто живут на этих территориях, пересекают контактную линию, чувствовали себя людьми.



Глава государства подробно проинформировал министров о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также о шагах, которые осуществляет Украина для достижения мира.



В связи с наращиванием Россией вооруженных сил на границах Украины собеседники выразили общее мнение о недопустимости таких действий, ведь они представляют угрозу для общеевропейской безопасности и стабильности.



Владимир Зеленский призвал страны Бенилюкса поддержать евроинтеграционные устремления нашего государства, в частности путем подписания деклараций о европейской перспективе Украины.