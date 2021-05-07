Институт сыворотки Индии: Украина одной из первых получит вакцину после восстановления экспорта

Основатель и владелец компании Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) Сайрус Пунавала в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, только индийское правительство восстановит ее экспорт. Об этом сообщается на сайте президента Украины.



В свою очередь, Зеленский предложил Пунавале изучить возможности сотрудничества его компании и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства в Украине медпрепаратов, лекарств и вакцин, в том числе и от Covid-19.



Ранее сообщалось, что рост заболеваемости Covid-19 в Индии привел к задержкам с поставками из этой страны до 90 млн доз вакцин.