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Штаб: 7 обстрелов с начала суток, без потерь

07 мая 2021, 18:03

Штаб: 7 обстрелов с начала суток, без потерь

С начала текущих суток, 7 мая, на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Под обстрелами оказались украинские подразделения вблизи Песок, Верхнеторецкого, Невельского и Авдеевки. Боевики стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Пивденного боевики провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет», — сообщили в штабе.

Украинская сторона СЦКК реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

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