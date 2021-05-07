Белый дом внес коррективы в стенограммы по поддержке членства Украины в НАТО

Пресс-служба Белого дома внесла коррективы в ответ заместительницы представителя администрации Карин Жан-Пьер на прямой вопрос, поддерживают США присоединения Украины к НАТО, передает «Укринформ».



Изменения в стенограмме появились через некоторое время после публикации первой версии разговора.



Беседа представительницы администрации состоялась 6 мая в президентском самолете, который направлялся в Луизиану. Когда один из журналистов спросил Жан Пьер о поддержке членства Украины в НАТО, она ответила утвердительно. Дословно это выглядело так: «Я сказала, Укр... — да. Да [мы поддерживаем]».



Затем эти слова были исключены пресс-службой Белого дома из текста.



В первой версии стенограммы ответы Карин Жан Пьер отмечалось, что «администрация Байдена отдана тому же принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, если они выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности». Эта часть ее ответа не получила корректировок.



Журнаоисты издания New York Post поинтересовались в Белом доме об этом случае и получили ответ, что пресс-секретарь «оговорилась», а ее слова были зачеркнуты в тексте, поскольку не отражают официальной политики США.