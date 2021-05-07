По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 мая

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 571 новый случай COVID-19. Болезнь забрала жизни еще 23 человек. Всего — 82 565 случаев COVID-19: 67 077 человек выздоровели, 1 840 — умерли.



В отдельных районах Донетчины зафиксировано 77 заболевших COVID-19, четыре заболевших ранее умерли, утверждают в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 34 037 случаев коронавируса: 26 930 человек выписаны, а 2560 — скончались.



На подконтрольной территории Луганской области подтверждено 232 новых случая COVID-19. От осложнений болезни умерли 19 человек. Всего — 24 220 случая болезни: 19 561 человек выздоровел, 772 — умерли.



Группировка «ЛНР» заявила о 15 новых случаях заражения и одном летальном случае. Всего «ЛНР» признает 4 362 случая COVID-19, из которых 409 пациентов умерли от осложнений.



Политика



О расширении Нормандского формата по Донбассу на данный момент речи не идет, потому что это требует согласия всех участников переговоров, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном 6 мая озвучил новый элемент стратегии по решению конфликта на Донбассе и передал его на рассмотрение американской администрации.



В Службе безопасности отказались официально подтвердить или опровергнуть информацию о существовании проектов обращений группировки «ДНР» к президенту РФ Владимиру Путину.



Общество



Первому заместителю главы оккупационной администрации Шахтерска заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.



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