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Степанов: Украина подписала контракты на поставку 42 млн доз вакцины до конца года

07 мая 2021, 21:38

Степанов: Украина подписала контракты на поставку 42 млн доз вакцины до конца года

Украина подписала контракты о поставках 42 млн доз вакцины от коронавируса до конца текущего года. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

«Если посмотреть на то количество доз, которую мы законтрактовали, я подчеркиваю, именно законтрактовали, где у нас уплачены средства, вместе с COVAX, то у нас сейчас 42 млн доз вакцин, которые уже подписаны, это все поставки этого года», — рассказал министр.

Также Степанов подчеркнул, что есть необходимость еще в 5 млн доз.

«У нас есть соответствующие предложения, в частности от Serum Institute, по увеличению доз по вакцине Novavax, и также есть предложение по Sinovac. Сейчас решаем по срокам поставки», — добавил он.

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