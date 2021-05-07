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ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Донецке и Минеральном

07 мая 2021, 22:31

ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Донецке и Минеральном

Наблюдатели миссии ОБСЕ видели повреждения жилых домов в неподконтрольных правительству поселке Минеральное и Киевском районе Донецка. Об этом сообщается в отчете миссии.

Так, в Минеральном по ул. Мира, 1, команда СММ видела повреждения в шиферной кровле курятника и на западной стене хозяйственной постройки. В 25 м к западу от жилого одноэтажного дома патруль миссии зафиксировал воронку.

Жительница дома рассказала, что утром 23 апреля она была дома, когда услышала 10 взрывов неподалеку.

По наблюдениям СММ, ближайшие позиции вооруженных формирований размещены менее чем в 1 км от этого дома.

В Донецке миссия зафиксировала повреждения нижней обшивки крыши одноэтажного здания, бетонной стены и пластиковых рамах трех окон по улице Свободы, 43. А также металлического щитка, прикрепленного на электрическом столбе примерно в 3 м к северу от дома.

«По оценке, повреждения возникли недавно, предположительно в результате попадания боеприпаса, выпущенного с западного направления из вооружения неустановленного типа», — говорится в отчете.

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