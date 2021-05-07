Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации, подписав подписал Указ № 187/2021 «Вопросы Центра противодействия дезинформации». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



Согласно документу, предельная численность работников Центра составляет 52 человека. Кабмин должен в двухнедельный срок определить условия оплаты труда сотрудников Центра.

В соответствии с Положением, Центр подчинен СНБО, общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь Совета.



ЦПД возглавляет руководитель, которого назначает и освобождает от должности президент Украины по представлению секретаря СНБО.



ЦПД обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявление и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также предотвращать попытки манипулирования общественным мнением.



Отмечается, что Центр должен проводить анализ и мониторинг событий и явлений в информационном пространстве, состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве.



Кроме того, Центр будет участвовать в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности, осуществлении анализа состояния реализации, в частности по вопросам противодействия дезинформации.