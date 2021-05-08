На Донбассе в пятницу стреляли, но без потерь среди украинских военных

За прошедшие сутки, 7 мая, на Донбассе украинские военные зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня.



В пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщают, что по позициям украинских военных стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, автоматических станковых, подствольных и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У населенного пункта Шумы также зафиксирован огонь из артиллерийских установок 122-калибра, а в районе села Пивденное провели дистанционное минирование с помощью ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.



С начала текущих незаконные вооруженные формирования дважды открывали огонь по украинским позициям, без потерь. Стрельба зафиксирована в районе Пивденного и Авдеевки.



В группировке «ДНР» тем временем сообщают, что после 3 часов ночи были обстреляны шахты Гагарина в Горловке и Трудовская в Донецке. В «ЛНР» заявили, что обстрелам подверглись районы села Логвиново и поселка Донецкий.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 3 мая 2021-го зафиксировала не менее 24 814 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе это 8 092 взрывов, 3 215 пролетевших неопределенных боеприпасов, 205 вспышек дульного пламени, 83 осветительных ракеты, а также по крайней мере 13 912 очередей и выстрелов.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



При этом с начала года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта. Участникам ТКГ так и не удалось договориться о возвращении режима прекращения огня к Пасхе.