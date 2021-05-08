«ЛНР»: Одна смерть и 16 новых заболевших ковидом

Медики неподконтрольной территории Луганской области зарегистрировали 16 новых случаев коронавируса.



Таким образом за все время исследований врачи зафиксировали 4 378 случаев заражения COVID-19 в ОРЛО. За сутки от коронавируса умер один пациент. Всего умерли от осложнений 410 человек. Выздоровели – 3874 человека.



В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки, 6 мая, зарегистрировали 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один пациент умер вследствие COVID-19.



Украинская власть не располагает официальными данными о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и аннексированного Крыма.