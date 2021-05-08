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«ДНР»: 13 смертей от COVID-19 за сутки

08 мая 2021, 11:33

«ДНР»: 13 смертей от COVID-19 за сутки

За пятницу, 7 мая, в отдельных районах Донецкой области выявили 219 заболевших COVID-19. При этом 13 человек умерли, а 72 — выздоровели.

Медики ОРДО за все время пандемии подтвердили 34 256 случая коронавируса. Из них 27 102 человек выписаны, а 2573 скончались.

Продолжают болеть 4547 пациентов.

Также по результатам проведенных 17 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 11 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Украинская власть не располагает официальными данными о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и аннексированного Крыма.

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