«ДНР»: 13 смертей от COVID-19 за сутки

За пятницу, 7 мая, в отдельных районах Донецкой области выявили 219 заболевших COVID-19. При этом 13 человек умерли, а 72 — выздоровели.



Медики ОРДО за все время пандемии подтвердили 34 256 случая коронавируса. Из них 27 102 человек выписаны, а 2573 скончались.



Продолжают болеть 4547 пациентов.



Также по результатам проведенных 17 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 11 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.



Украинская власть не располагает официальными данными о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и аннексированного Крыма.