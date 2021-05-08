«ДНР» все же допустила массовое скопление людей перед Днем победы

В субботу, 8 мая, группировка «ДНР» организовала ряд мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Группировка не отказалась от массовых мероприятий, как это сделала «ЛНР». «Минздрав ДНР» в начале мая сообщил об ухудшении эпидемиологической обстановки по заболеваемости коронавирусом и призвал ограничить посещения мест с массовым скоплением людей.



У памятного мемориала на Саур-Могиле была развернута, как утверждают в «ДНР», самая большая в мире георгиевская (гвардейская) лента. Ее длина – 300 метров, ширина – 7,5 метров, а общая площадь — более 2 тыс. кв. метров. Она была доставлена в отдельные районы Донецкой области из России.



Ленту поручили растянуть у мемориала школьникам и студентам из числа так называемых «юнармейцев».

Также люди держат флаги РФ, флаги группировки «ДНР», копию Знамени победы, а также другую символику советских времен.



В рамках декоммунизации на территории Украины законом запрещено использовать георгиевскую ленту. В стране действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Их использование предусматривает как административную, так и уголовную ответственность.