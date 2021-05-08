В госпиталях умерли двое украинских военнослужащих, раненых на Донбассе в апреле

Виктор Городниченко (слева) и Юрий Опрышко (справа)

Украинский военнослужащий Виктор Городниченко, раненный в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области 28 апреля, скончался в субботу, 8 мая. Об этом сообщили в Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.



Военнослужащий был ранен снайперской пулей в районе поселка Зайцево. Погибший был старшим солдатом.



В пятницу, 7 мая, во львовском госпитале умер младший сержант Юрий Опрышко. Он получил пулевое ранение головы 9 апреля в районе села Старогнатовка Донецкой области.



Оба военнослужащих родом из Полтавской области.