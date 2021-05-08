Штаб: Боевики 5 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

С начала текущих суток, 8 мая, боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.



Обстрелы зафиксированы вблизи Пивденного, Новгородского, Марьинки, Золотого4, Авдеевки



Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, а также крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



«Боевых потерь среди наших защитников нет», — говорится в сообщении.