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Штаб: Боевики 5 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

08 мая 2021, 18:19

Штаб: Боевики 5 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь

С начала текущих суток, 8 мая, боевики 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Обстрелы зафиксированы вблизи Пивденного, Новгородского, Марьинки, Золотого4, Авдеевки

Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, а также крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«Боевых потерь среди наших защитников нет», — говорится в сообщении.

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