Зеленский: Вторая мировая война должна стать последней войной

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения. В 76-ю годовщину окончания Второй мировой войны Зеленский посетил с рабочи визитом Луганскую область.



«Сегодня, как и в прошлом году, я нахожусь на Луганщине, в Меловском районе, близ села Пивневка, где в декабре 42-го года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. Сегодня в этом месте появился Колокол Памяти. Каждый удар означает, что мы никогда не забудем, что сделали наши предки, чтобы следующие поколения украинцев могли свободно жить на своей земле, в своем государстве в мире и согласии. Вечная память всем, кто погиб во время Второй и, верю, последней мировой войны», — отметил он в видеообращении.



Он напомнил, что в ночь на 9 мая 1945 года мир встретил первую минуту мира: «Погибало по меньшей мере 20 человек ежеминутно. И поэтому этот момент имел такое значение. Это было падение режима, который стоял на пути человечества к дальнейшему физическому существованию как таковому. Капитуляция режима, который загораживал человечеству путь в мир без антисемитизма, ксенофобии, расизма и нетерпимости».



Во Второй мировой войне Украина потеряла более 8 млн человек. Президент напомнил о важности сохранения памяти о них.



«Мы каждый год вспоминаем страшную катастрофу в истории человечества. Ежегодно вместе со всем цивилизованным миром говорим: никогда снова. Мы не можем избежать войны в прошлом. Но можем и должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем», — сказал президент.



Вторая мировая война должна стать последней мировой войной, добавил Зеленский.