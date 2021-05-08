На Луганщине от осложнений из-за COVID-19 умерли 11 больных, еще 264 человека заболели

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 264 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще 11 больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 37, Рубежное — 18, Северодонецк — 75, Беловодский район — 12, Белокуракинский и Станично-Луганский районы — по 4, Кормянский и Марковский — по 5, Меловской — 11, Новоайдарский и Сватовский — по 7, Новопсковский — 20, Попаснянский — 8, Старобельский — 32, Троицкий — 19.



С начала пандемии зафиксировано 24 484 случая заболевания коронавирусной болезнью. Из них 19 843 человека выздоровели, 783 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 49,2 (при пороговом 60).