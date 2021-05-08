«Побольше побед в жизни»: СМИ опубликовали вероятный разговор Медведчука и Пушилина

«24 канал» опубликовал запись вероятного разговора нынешних лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина, который состоялся 9 мая 2015 года. Они обмениваются поздравлениями ко Дню Победы и желают друг другу «побольше побед в жизни».



На тот момент Пушилин представлял «ДНР» на заседаниях Трехсторонней контактной группы по приглашению России, а Медведчук участвовал переговорах в качестве посредника по теме обмена пленными.



Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с «двойным праздником» — его днем ​​рождения и Днем победы.



Пророссийский политик и лидер боевиков общались в дружеском тоне. Пушилин, в частности, хвастался Медведчуку парадом, который оккупанты устроили ко Дню Победы.



Денис Пушилин: Да...



Виктор Медведчук: Приветствую, Денис Владимирович. Во-первых, с днем ​​рождения. Во-вторых, с днем ​​победы.



П: Спасибо. А я вас поздравляю с днем ​​победы.



М: Спасибо, спасибо. И дай нам Бог побольше побед в жизни.



П: Спасибо, спасибо, Виктор Владимирович.



М: Ну, а об этой победе память хранить вечно ...



П: Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем хранить открыто ...



М: Денис, еще раз с днем ​​рождения. Всего наилучшего тебе



П: Видели, который парад у нас, Виктор Владимирович?



М: Да, конечно, ты чего! Я сейчас от телевизора не отрываюсь — это одно смотрю, то другое (смеется). Молодцы, молодцы! Еще раз с днем победы и с днем рождения.



П: Спасибо.



М: Давай, па-па.