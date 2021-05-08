Посольство США призвало РФ прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру на Донбассе

Посольство Соединенных Штатов Америки призвало Россию прекратить агрессию против Украины из-за угрозы гражданскому населению.



«Обеспокоены сообщениями о повреждении важнейшей гражданской инфраструктуры на востоке Украины, особенно водных систем и больниц. Требуем прекращения российской агрессии в Украине, которая угрожает гражданскому населению, жизненно необходимым системам и инфраструктуре», — говорится в сообщении дипведомства в Twitter.

В ночь на 5 мая незаконные вооруженные формирования обстреляли отделение, где лечат больных с COVID-19. В здание, где находились 45 человек, попала мина 120-го калибра.



Один из пациентов скончался на утро после обстрела.



Событие расследуют по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).