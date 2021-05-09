Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский провел параллели между Днем победы и конфликтом на Донбассе

09 мая 2021, 11:37

Зеленский провел параллели между Днем победы и конфликтом на Донбассе

Владимир Зеленский 9 мая в Киеве. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский 9 мая в Киеве. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении ко Дню победы над нацизмом провел параллели с современным конфликтом на Донбассе. Выступление главы государства, записанное в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, длилось 12 минут.

В частности, Зеленский напомнил о вкладе украинского народа в победу в 1945 году. «И нет в мире такого музея, где бы хватило места для всех фотографий украинцев, которые боролись и победили нацизм в составе Антигитлеровской коалиции. Это по меньшей мере семь миллионов украинцев, без которых победа была бы невозможна», — сказал он.

Президент напомнил имена выдающихся военных деятелей украинского происхождения, которые воевали в Красной армии и войсках союзников. После этого Зеленский сказал о нынешних боях на востоке Украины.

«И все это сегодня умножает боль и печаль, если представить реакцию этих людей на то, что их потомки, современные украинцы, спустя годы снова узнают, что такое война. Сохранить память о Второй мировой было нашим долгом. Поэтому из поколения в поколение отцы рассказывали о войне сыновьям. Но это перевернулось, и с 2014 года сыновья рассказывают о войне отцам. И уже не дедушки внукам, а внуки дедушкам могут рассказать о таких вещах, как бомбардировка или плен. А в истории города Мариуполя рядом с датой 10 сентября 1944-го появилась дата 13 июня 2014-го. И он и еще много украинских городов на востоке через 76 лет после Второй мировой будут отмечать две даты освобождения», — подчеркнул президент.

По его словам, «все это болезненно и несправедливо по отношению ко всему, что прошли наши предки, защищая украинскую землю».

«Но именно их подвиги и героизм дают силу новому поколению украинских военных, наших защитников. И именно они дают надежду на то, что обязательно наступит день, когда можно будет пройтись по воскресному Донецку, Луганску и Ялте и увидеть, как по набережной гуляют семьи с детьми, фотографируются молодожены, в парке дедушка учит внучку кататься на велосипеде, а рядом уличный скрипач невероятно исполняет "Мелодию" Мирослава Скорика. И все это происходит под сине-желтыми флагами, в независимой Украине», — добавил Зеленский.

«С верой в это, с надеждой на мир мы благодарим и склоняемся сегодня перед всеми украинцами, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне», — резюмировал глава государства.

Кроме того, 9 мая Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве. Президент возложил цветы к Вечному огню, почтив память воинов, передает его пресс-служба.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:35
«ДНР» провела военный парад со зрителями на фоне ковида. Дальше было шествие «Бессмертного полка»
09:16
«ЛНР» зарегистрировала за сутки одну смерть пациента с коронавирусом
23:19
«ДНР»: На окраине Донецка в результате обстрела погиб пенсионер
15:15
«ДНР» откроет на один день пункт пропуска под Донецком
14:48
«ДНР» все же допустила массовое скопление людей перед Днем победы
11:33
«ДНР»: 13 смертей от COVID-19 за сутки
10:07
«ЛНР»: Одна смерть и 16 новых заболевших ковидом
22:31
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилых домов в Донецке и Минеральном
21:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 мая
16:52
В «ЛНР» призвали не посещать парад 9 мая, но проводить его будут
15:25
СБУ отказалась комментировать проекты обращений «ДНР» к Путину
13:26
«ЛНР» рассчитывает сделать 300 тысяч прививок от коронавируса до конца года
11:38
«ДНР» сообщила о 177 новых случаях коронавируса и 4 смертях
08:58
«ЛНР» допустила проведение переговоров с ОПЗЖ
21:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 мая
все новости
12:22
Коронавирус на Луганщине: 54 новых случая и три смерти
11:47
Как проходит 9 мая в Донецкой области
11:37
Зеленский провел параллели между Днем победы и конфликтом на Донбассе
10:33
В ходе обстрелов в Марьинке повреждены шесть домов и линия электропередач
09:35
«ДНР» провела военный парад со зрителями на фоне ковида. Дальше было шествие «Бессмертного полка»
09:16
«ЛНР» зарегистрировала за сутки одну смерть пациента с коронавирусом
08:36
Чуть более 5300 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
23:19
«ДНР»: На окраине Донецка в результате обстрела погиб пенсионер
22:52
Посольство США призвало РФ прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру на Донбассе
20:47
«Побольше побед в жизни»: СМИ опубликовали вероятный разговор Медведчука и Пушилина
19:41
На Луганщине от осложнений из-за COVID-19 умерли 11 больных, еще 264 человека заболели
18:46
Зеленский: Вторая мировая война должна стать последней войной
18:19
Штаб: Боевики 5 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь
16:41
В госпиталях умерли двое украинских военнослужащих, раненых на Донбассе в апреле
15:15
«ДНР» откроет на один день пункт пропуска под Донецком
все новости
ВИДЕО
Зеленский провел параллели между Днем победы и конфликтом на Донбассе
09 мая, 11:37
Марш любителей дивизии «Галичина», «отжим ДНР» по-новому и проблемы с жильем для ВПЛ. Дайджест НД ►
03 мая, 22:40
Переговоры по Донбассу: Ультиматумы Кремля и предложения Киева ►
01 мая, 22:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция