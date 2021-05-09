Зеленский провел параллели между Днем победы и конфликтом на Донбассе

Владимир Зеленский 9 мая в Киеве. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении ко Дню победы над нацизмом провел параллели с современным конфликтом на Донбассе. Выступление главы государства, записанное в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, длилось 12 минут.



В частности, Зеленский напомнил о вкладе украинского народа в победу в 1945 году. «И нет в мире такого музея, где бы хватило места для всех фотографий украинцев, которые боролись и победили нацизм в составе Антигитлеровской коалиции. Это по меньшей мере семь миллионов украинцев, без которых победа была бы невозможна», — сказал он.



Президент напомнил имена выдающихся военных деятелей украинского происхождения, которые воевали в Красной армии и войсках союзников. После этого Зеленский сказал о нынешних боях на востоке Украины.



«И все это сегодня умножает боль и печаль, если представить реакцию этих людей на то, что их потомки, современные украинцы, спустя годы снова узнают, что такое война. Сохранить память о Второй мировой было нашим долгом. Поэтому из поколения в поколение отцы рассказывали о войне сыновьям. Но это перевернулось, и с 2014 года сыновья рассказывают о войне отцам. И уже не дедушки внукам, а внуки дедушкам могут рассказать о таких вещах, как бомбардировка или плен. А в истории города Мариуполя рядом с датой 10 сентября 1944-го появилась дата 13 июня 2014-го. И он и еще много украинских городов на востоке через 76 лет после Второй мировой будут отмечать две даты освобождения», — подчеркнул президент.



По его словам, «все это болезненно и несправедливо по отношению ко всему, что прошли наши предки, защищая украинскую землю».



«Но именно их подвиги и героизм дают силу новому поколению украинских военных, наших защитников. И именно они дают надежду на то, что обязательно наступит день, когда можно будет пройтись по воскресному Донецку, Луганску и Ялте и увидеть, как по набережной гуляют семьи с детьми, фотографируются молодожены, в парке дедушка учит внучку кататься на велосипеде, а рядом уличный скрипач невероятно исполняет "Мелодию" Мирослава Скорика. И все это происходит под сине-желтыми флагами, в независимой Украине», — добавил Зеленский.



«С верой в это, с надеждой на мир мы благодарим и склоняемся сегодня перед всеми украинцами, которые защищали и освобождали нашу землю от нацистов во Второй мировой войне», — резюмировал глава государства.

Кроме того, 9 мая Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве. Президент возложил цветы к Вечному огню, почтив память воинов, передает его пресс-служба.