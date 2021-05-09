Коронавирус на Луганщине: 54 новых случая и три смерти

За прошедшие сутки, 8 мая, в Луганской области лабораторно подтверждено 54 новых случая COVID-19, от осложнений умерло еще трое больных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Уточняется, что вследствие осложнений умерли 69-летняя женщина и 63-летний мужчина из Лисичанска, 73-летний мужчина из Рубежного.



12 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, девять в Лисичанске, семь в Старобельском районе, шесть в Рубежном, пять в Попаснянском районе, четыре в Кормянском районе, по три в Сватовском, Новоайдарском и Беловодском районах, два в Новопсковском районе.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 24 538 человек. Из них выздоровели — 20 017 (174 за последние сутки), лечатся — 3735, умерло 786 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 47,4 (при пороговом 60).