На Луганщине начато уголовное производство из-за долгов по зарплате на ГП «Первомайскуголь»

По факту невыплаты заработной платы горнякам шахты «Горная» ГП «Первомайскуголь» открыто уголовное производства (ч. 1 ст. 175 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



В ходе досудебного расследования установлено, что задолженность образовалась за счет невыплаты 50% заработной платы за январь-март и 100% за апрель текущего года. На сегодня она составляет почти 40 млн гривен.



7 мая в связи с состоянием здоровья на поверхность был поднят один шахтер.



Как сообщил глава Независимого союза горняков Украины, нардеп Михаил Волынец, 8 мая горняки шахты «Горная» вышли на поверхность.



«Поднялись под гарантии гендиректора Дубовика, что протестующим не будут преследовать, что руководство примет меры для погашения долгов по зарплате», — сообщил он.



В прокуратуре отметили, что сейчас решается вопрос о выплате задолженности за апрель и в дальнейшем — в целом.

В Луганской области с 5 мая в забое на глубине 900 метров с требованием выплатить задолженность по зарплате остались 15 горняков шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь».