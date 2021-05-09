Миссия ОБСЕ не смогла запустить беспилотники из-за глушения

Наблюдатели миссии ОБСЕ 7 мая не смогла запустить беспилотники возле Зализного на Донетчине и неподконтрольного правительству поселка Калиново на Луганщине. Об этом сообщается в отчете миссии.



Кроме этого, в этот же день беспилотники миссии глушили во время полетов по обе стороны линии соприкосновения над районами между Новоигнатовкой и Старогнатовкой, между Верхнешироковским и Светлым Лучем, между Сергеево-Крынкой и Луганском, а также между Авдеевкой, Александро-Калиново и Степановкой.



Также в миссии сообщили о воздействиях помех сигналу GPS при запусках беспилотниках 6 мая во время полета вблизи села Черненко в Донецкой области.