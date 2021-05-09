Путин на параде ко Дню Победы не упомянул о союзниках СССР

Президент России Владимир Путин в своем выступлении ко Дню Победы 9 мая не вспомнил о союзниках СССР по антигитлеровской коалиции. Об этом пишет «Радио Свобода».



«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое тяжелое время войны, в решающих битвах, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один», — заявил Путин.



«Нет прощения тем, кто снова строит агрессивные планы», — сказал президент России, упомянув «сборища недобитых карателей» и тех, кто «одержим идеей исключительности» в других странах. Какие конкретные он имеет в виду, Путин не назвал.



В России 9 мая в разных городах прошли парады. Путин принимал главный из них — на Красной площади в Москве, в этом параде приняли участие 12 тысяч военных и около 200 единиц военной техники.