Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 83 535 заболевших ковидом. Из них 68 689 человек выздоровели, а 68 689 умерли. За неделю зафиксировано 6942 заболевших и 233 умерших.



Группировка «ДНР» признает 32 560 заболевших COVID-19: 25 962 человек выписаны, 2 477 — скончались. За неделю — 1155 новых случаев болезни и 77 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 24 538 случаев коронавируса (20 017 человек выздоровели, 786 — умерли). За неделю — 2104 новых случая болезни и 112 летальных случаев.



Группировка «ЛНР» подтверждает 4400 случаев COVID-19: выписали 3881 человека, 410 — умерли. За неделю — 104 новых случая болезни и 20 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что будет просить об отказе от «минского» формата переговоров по Донбассу, если не удастся его реанимировать.



Угроза военной агрессии России против Украины остается, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. В свою очередь Зеленский рассказал, что на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также у границ Украины сконцентрировано 75 тысяч российских военных.



Очередной раунд переговоров между политическими советниками «нормандской четверки» относительно продления режима прекращения огня на Донбассе запланирован на май. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



О расширении Нормандского формата по Донбассу на данный момент речи не идет, потому что это требует согласия всех участников переговоров, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном 6 мая озвучил новый элемент стратегии по решению конфликта на Донбассе и передал его на рассмотрение американской администрации.



Российская делегация в Трехсторонней контактной группы инициировала передачу Украине четверых женщин, однако представители группировок «ДНР/ЛНР» не согласились на это. Об этом заявил представитель отдельных районов Донетчины в составе украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Речь идет о гражданках, которых в январе боевики якобы собирались передать народному депутату и куму президента РФ Виктору Медведчуку.



Боевые действия



В течение недели в результате обстрелов погибли двое украинских военнослужащих, еще трое получили ранения.



В поселке Верхнеторецкое Донецкой области во время уборки могилы 4 мая погиб 69-летний местный житель, подорвавшись на неустановленном взрывном предмете.



Общее число жертв среди гражданского населения, которое пострадало в результате боевых действий на Донбассе, с начала 2021 года составляет 16 человек Из них семеро погибших и девять раненых.



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу Украины. Мужчина попал в отдельные районы Луганской области в ходе обмена удерживаемыми лицами. «ЛНР» также приговорила жительницу Луганска к 14,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в «госизмене», а также «хранении и контрабанде наркотиков».



Общество



В Службе безопасности отказались официально подтвердить или опровергнуть информацию о существовании проектов обращений группировки «ДНР» к президенту РФ Владимиру Путину.



Еще двум участникам незаконного военизированного формирования «МГБ ДНР», которые пытали гражданских лиц в тюрьме «Изоляция», заочно сообщено о подозрении.



Президент Владимир Зеленский 8 мая посетил с рабочей поездкой Луганскую область, где почтил память погибших во Второй мировой войне. Вместе с Зеленским в Луганскую область прибыли послы стран «Большой семерки» и ЕС.



В Донецке и Луганске 9 мая прошли военные парады по случаю 76-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. По информации «Радио свободы», «ДНР» потратила 32 млн российских рублей (12 млн гривен) на празднование Дня победы 9 мая. Еще 16, 5 млн рублей (6 млн гривен) пойдет на организацию мероприятий к так называемому «Дню республики», который «ДНР» отмечает 11 мая. О том как 9 мая отметили в крупнейших городах на подконтрольной властям территории Донетчины читайте в материале «Новостей Донбасса».



Экономика



Украинские предприятия, потерявшие собственность и прибыль из-за агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, подали иски в более чем 12 коммерческих арбитражей. Общая сумма претензий — более 4,5 млрд долларов. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.



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