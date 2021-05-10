«ЛНР» заявила о восьми заболевших COVID-19

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки коронавирусную болезнь диагностировали еще у восьми человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



О новых летальных случаях не сообщается. Также не называется география новых выявленных случаев.



С начала пандемии «ЛНР» признает 4408 случаев заболевания COVID-19. Из них 3892 человека выздоровели, 411 — умерли.



Небольшое количество случаев COVID-19 в статистике «ЛНР» связано с недостаточным количеством проводимых исследований. Еще осенью в группировке признавали, что лаборатории не справляются с потоком исследований на коронавирус.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За воскресенье, 9 мая, в Украине выявили 2 817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом 9 002 человека выздоровели, а 119 умерли.