На Луганщине — 31 новый случай COVID-19 и 2 летальных случая

На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтвержден 31 новый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 14, Рубежное — 10, Кормянский район — 2, Новопсковский — 3, Марковский и Станично-Луганский — по 1.



Вследствие осложнений умерли 61-летняя женщина из Рубежного и 66-летняя женщина их Станично-Луганского района.



С начала пандемии коронавирусную болезнь выявили у 24 569 человек. Из них 20 046 пациентов выздоровели, 788 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 48,6 (при пороговом 60).

За воскресенье, 9 мая, в Украине выявили 2 817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом 9 002 человека выздоровели, а 119 умерли.