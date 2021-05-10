Нидерланды подают иск против РФ за сбитие рейса MH17

Нидерланды подают иск в Европейский суд по правам человека против РФ за ее роль в крушении малайзийского пассажирского самолета Боинг-777 рейса МН17, сбитого в небе над Донецкой областью в июле 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.



Нидерланды передают в ЕСПЧ всю имеющуюся информацию о расследовании обстоятельств катастрофы.



Таким образом, страна обеспечит максимальную поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших в авиакатастрофе.



«Обеспечение справедливости для 298 жертв рейса МН17 и их родственников было и остается высшим приоритетом для правительства. Шаг, который мы делаем, передавая дело в ЕСПЧ и, таким образом, максимально поддерживая жалобы ближайших родственников, приближает нас к нашей цели», — говорится в сообщении.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.