СМИ: Путин остается на жесткой самоизоляции даже после прививки от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин, несмотря на вакцинацию от COVID-19, не планирует менять устоявшийся с начала эпидемии коронавируса режим работы — c карантином для работающих с ним людей и мероприятиями по видеосвязи. Об этом сообщает «Проект» со ссылкой на два информированных собеседника и информацию Кремля.



Путин заявил, но не продемонстрировал публично, что сделал первую прививку от коронавируса почти семь недель назад, а вторую — почти четыре недели назад. Таким образом, к этому времени у него уже должны были выработаться антитела.



«Было бы логично, если бы Путин или уже вышел, или собирался бы в ближайшее время выйти из режима строгой изоляции. Ведь он и так — единственный в мире публичный лидер, который уже год как закрылся от людей (посетители отсиживают двухнедельный карантин, а многие мероприятия проходят в дистанционном режиме», — пишет издание.



Контактирующие с Путиным люди по-прежнему должны сидеть на карантине до двух недель. Как рассказал «Проекту» сотрудник Эрмитажа, руководители этого музея сидели взаперти перед визитом Путина 27 апреля (через пять недель после прививки). Это же коснулось и людей, которые контактировали с ним на параде Победы 9 мая — сотрудники протокола и фотографы отсидели две недели в Президент-отеле, говорит собеседник, близкий к Кремлю.



Не откажется Путин и от мероприятий по видеосвязи. В мае именно так пройдут заседания Совета безопасности и оргкомитета «Победа», утверждает собеседник, знакомый с планами главы РФ. В таком же формате проходило абсолютное большинство встреч Путина в конце апреля (с теми же членами Совбеза РФ или правительства), следует из публикаций на сайте Кремля. Во всех случаях, когда мероприятия проходили очно, собеседники Путина предварительно сидели на карантине.



Скорее всего, Путин еще долго будет жить в режиме изоляции, говорит собеседник, близкий к администрации президента РФ.