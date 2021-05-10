В центре Донецка перекроют движение транспорта 11 мая

Во вторник, 11 мая, с 6:00 до 22:00 группировка «ДНР» в центре Донецка ограничит движение всех видов транспорта в связи с празднованием «Дня республики».
Как сообщает «МВД ДНР», ограничения коснутся следующих участков:
- ул. Артема – от пр. Титова до пр. Садовый;
- ул. Постышева – от пр. Театральный до пр. 25-летия РККА;
- бул. Пушкина – от бул. Шевченко до пр. 25-летия РККА;
- ул. Кобозева – от 25-летия РККА до пр. Садовый;
- пр. Маяковского – от ул. Университетская до ул. Постышева;
- пр. Комсомольский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;
- пр. Гурова – от ул. Университетская до ул. Набережная;
- пр. Театральный – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- бул. Шевченко – от бул. Пушкина до ул. Набережная;
- пр. Богдана Хмельницкого – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Ватутина – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;
- пр. Мира – от ул. Университетская до ул. Набережная;
- пр. Титова – от ул. Артема до ул. Челюскинцев.
11 мая группировка «ДНР» проведет торжества по случаю так называемого Дня республики — седьмой годовщины со дня проведения непризнанного референдума «о самоопределении». Кульминацией станет концерт российской группы «Любэ», который пройдет на центральной площади Донецка, несмотря на пандемию коронавируса.
Кроме того, в этот день Донецк посетит секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.