В центре Донецка перекроют движение транспорта 11 мая

Во вторник, 11 мая, с 6:00 до 22:00 группировка «ДНР» в центре Донецка ограничит движение всех видов транспорта в связи с празднованием «Дня республики».



Как сообщает «МВД ДНР», ограничения коснутся следующих участков:

ул. Артема – от пр. Титова до пр. Садовый;

ул. Постышева – от пр. Театральный до пр. 25-летия РККА;

бул. Пушкина – от бул. Шевченко до пр. 25-летия РККА;

ул. Кобозева – от 25-летия РККА до пр. Садовый;

пр. Маяковского – от ул. Университетская до ул. Постышева;

пр. Комсомольский – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

пр. Гринкевича – от ул. Университетская до ул. Артема;

пр. Гурова – от ул. Университетская до ул. Набережная;

пр. Театральный – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

бул. Шевченко – от бул. Пушкина до ул. Набережная;

пр. Богдана Хмельницкого – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

пр. Ватутина – от ул. Университетская до ул. Челюскинцев;

пр. Мира – от ул. Университетская до ул. Набережная;

пр. Титова – от ул. Артема до ул. Челюскинцев.

11 мая группировка «ДНР» проведет торжества по случаю так называемого Дня республики — седьмой годовщины со дня проведения непризнанного референдума «о самоопределении». Кульминацией станет концерт российской группы «Любэ», который пройдет на центральной площади Донецка, несмотря на пандемию коронавируса.



Кроме того, в этот день Донецк посетит секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.