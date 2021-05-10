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СБУ объявила о задержании разведчика «ДНР» на Донбассе

10 мая 2021, 23:34

СБУ объявила о задержании разведчика «ДНР» на Донбассе

Служба безопасности Украины на Донбассе задержала участника незаконных вооруженных формирований «ДНР».

Как сообщает пресс-центр спецслужбы, боевик пытался провести рекогностирование местности на линии разграничения. Предварительно в СБУ установили, что его задача была — получить информацию о расположении, а также силы и средства украинских военных.

Задержанный — уроженец Горловки. По данным СБУ, в 2016 году он проходил службу в одном из военных формирований группировки «ДНР». «На должностях "старшего разведчика" и "стрелка-помощника гранатометчика" оказал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений», — утверждают в спеуслужбе.

Во время проверки правоохранители обнаружили военный билет «ДНР» и удостоверение «Общественной организации ветеранов Новороссия». В ходе предварительного опроса задержанный признал свою принадлежность к группировке, которая в Украине признана террористической.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления по части 1 статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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