ОБСЕ видела повреждения насосной станции и школы в Донецке

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения насосной станции в Киевском районе Донецка, действующей школы в микрорайоне Трудовские Донецка и квартиры в жилом доме в Золотом-5 (Михайловке) Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



7 мая на насосной станции по улице Домостроителей, 2, команда СММ видела отверстие диаметром около 1 м в стене главного корпуса.



«Наблюдатели определили, что это было свежее повреждение, которое возникло от поражения артиллерийским снарядом калибра 122 мм, выпущенного из северо-западного направления», — говорится в отчете.



Кроме этого, наблюдатели видели несколько воронок в земле, которые образовались от недавних разрывов артиллерийских снарядов калибра 122 мм, отверстие в стене другого здания, 10 разбитых окон.



9 мая в действующей школе № 116 на ул. Самарской, 1, в микрорайоне Трудовские Донецка, наблюдатели зафиксировали отверстия в окнах на первом этаже.



«Команда СММ определила, что повреждения были свежими и образовались от попадания пуль (неустановленного калибра)», — говорится в отчете.



Сотрудники школы рассказали наблюдателям, что инцидент произошел во второй половине дня 8 мая.



В Золотом-5 (Михайловке) на первом этаже 3-этажного жилого дома на улице Войкова наблюдатели зафиксировали отверстие в окне квартиры. А также пулю калибра 7,62 мм между двумя оконными рамами.



Женщина, которая проживает в этой квартире, и четверо соседей сообщили команде миссии, что они слышали стрельбу в течение всего дня 6 мая.