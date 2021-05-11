Новые обстрелы на Донбассе: сводка за 10 мая

За минувшие сутки, 10 мая, украинская сторона зафиксировала 7 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ зафиксировали в районе Троицкого, Опытного, Старогнатовки, Авдеевки, Пивденного и Водяного.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила об обстреле позиций своих боевиков в районе Яковлевки.



Группировка «ЛНР» открытия огня не зафиксировала.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 9 мая 2021-го зафиксировала не менее 25 807 нарушений режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. В том числе это не менее 8 323 взрыва, 3 341 пролетевший неопределенный боеприпас, 208 вспышек дульного пламени, 90 осветительных ракет, как минимум 13 845 очередей и выстрелов.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



При этом с начала года наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.