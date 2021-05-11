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СБУ: Международная группировка продавала поддельную вакцину Pfizer

11 мая 2021, 10:41

СБУ: Международная группировка продавала поддельную вакцину Pfizer

Служба безопасности Украины совместно с Минздравом разоблачили международную группировку, которая продавала поддельную вакцину Pfizer от COVID-19 в другие страны. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

«Злоумышленники широко рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставлять вакцину от американской компании Pfizer, однако на самом деле они занимались мошенничеством и не имели никакого отношения к оригинальной продукции», — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, в состав группировки входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Воспользовавшись информационным поводом, что американская компания Pfizer официально начала поставки в Украину, мошенники решили на этом заработать. 

«В сети Интернет они разместили рекламу о функционировании предприятий, зарегистрированных на территории Украины, что якобы имеют возможность поставлять вакцину от Pfizer», — сказано в сообщении.

Так, чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, члены преступной группы оказывали потенциальным покупателям поддельные гарантийные письма от украинских банков, где были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины.

Стоимость одной «фейковой вакцины» составляла 250 долларов. Злоумышленники работали, в первую очередь, на клиентов из РФ и Индии.

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