Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР»: 239 новых случаев заражения COVID-19 и 10 смертей

11 мая 2021, 11:12

«ДНР»: 239 новых случаев заражения COVID-19 и 10 смертей

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 239 новых случаев заражения коронавирусом. Вследствие осложнение скончались десять человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».

Всего с начала пандемии формирование признало 34 495 случаев заболевания коронавирусом. На лечении остаются 4 810 пациентов, 27 102 человека выписаны, 2 583 скончались.

Также по результатам проведенных 34 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 10 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1524 пациентов, ранее переболевший ковидом.

Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

Еще по теме

Прочее
коронавирус
Организации
ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:42
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
10:11
ОБСЕ подсчитала количество зрителей на параде «ДНР» 9 мая в Донецке
09:58
«ЛНР» зафиксировала один летальный случай от коронавируса
09:13
На Луганщине из-за непогоды без света остались почти семь тысяч абонентов 
08:19
ОБСЕ видела повреждения насосной станции и школы в Донецке
20:55
В центре Донецка перекроют движение транспорта 11 мая
19:56
Один из руководителей «Единой России» посетит праздник «ДНР» в Донецке
09:26
«ЛНР» заявила о восьми заболевших COVID-19
23:15
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
22:21
Главные новости Донбасса за неделю
20:13
СМИ узнали сумму, которую «ДНР» потратила на празднование 9 мая
12:40
«ЛНР» тоже провела парад 9 мая. Зрители пришли, несмотря на коронавирус
09:35
«ДНР» провела военный парад со зрителями на фоне ковида. Дальше было шествие «Бессмертного полка»
09:16
«ЛНР» зарегистрировала за сутки одну смерть пациента с коронавирусом
23:19
«ДНР»: На окраине Донецка в результате обстрела погиб пенсионер
все новости
11:44
Зеленский сомневается, что Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину
11:12
«ДНР»: 239 новых случаев заражения COVID-19 и 10 смертей
11:08
Зеленский увидел уменьшение снайперских обстрелов на Донбассе
10:42
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
10:41
СБУ: Международная группировка продавала поддельную вакцину Pfizer
10:11
ОБСЕ подсчитала количество зрителей на параде «ДНР» 9 мая в Донецке
09:58
«ЛНР» зафиксировала один летальный случай от коронавируса
09:24
Новые обстрелы на Донбассе: сводка за 10 мая
09:13
На Луганщине из-за непогоды без света остались почти семь тысяч абонентов 
08:23
Чуть более 2200 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
08:19
ОБСЕ видела повреждения насосной станции и школы в Донецке
23:34
СБУ объявила о задержании разведчика «ДНР» на Донбассе
22:09
Байден выразил уверенность в проведении встречи с Путиным
20:55
В центре Донецка перекроют движение транспорта 11 мая
20:28
Кабмин собирается продлить адаптивный карантин в Украине до августа
все новости
ВИДЕО
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
11 мая, 10:42
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
09 мая, 23:15
Зеленский провел параллели между Днем победы и конфликтом на Донбассе
09 мая, 11:37

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция