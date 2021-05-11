«ДНР»: 239 новых случаев заражения COVID-19 и 10 смертей

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 239 новых случаев заражения коронавирусом. Вследствие осложнение скончались десять человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Всего с начала пандемии формирование признало 34 495 случаев заболевания коронавирусом. На лечении остаются 4 810 пациентов, 27 102 человека выписаны, 2 583 скончались.



Также по результатам проведенных 34 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 10 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1524 пациентов, ранее переболевший ковидом.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.