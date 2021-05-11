Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Россия увеличит траты на ОРДЛО, прогнозирует Минреинтеграции

11 мая 2021, 12:26

Россия увеличит траты на ОРДЛО, прогнозирует Минреинтеграции

Россия в скором времени будет вынуждена увеличить траты на содержание отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Такой прогноз сделал Игорь Яременко заместитель министра по делам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Поскольку пока что нет признаков, что Россия действительно готова договариваться о выходе с Донбасса, а признавать эти квазиобразования Москве, по крайней мере, сейчас невыгодно, единственное, что им остается — это увеличить траты на содержание ОРДЛО, чтобы хоть как-то уменьшить разрыв с той же Ростовской областью», — сказал Яременко на форуме «Украина 30. Безопасность страны».

Он напомнил, что, по информации Минреинтеграции, сейчас РФ тратит на содержание этих территорий около двух миллиардов долларов. «Эта сумма должна увеличиться минимум вдвое», — резюмировал замминистра.

Еще по теме

Прочее
Россия-Украина ДНР ЛНР конфликт на Донбассе Минреинтеграции

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:42
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
10:11
ОБСЕ подсчитала количество зрителей на параде «ДНР» 9 мая в Донецке
09:58
«ЛНР» зафиксировала один летальный случай от коронавируса
09:13
На Луганщине из-за непогоды без света остались почти семь тысяч абонентов 
08:19
ОБСЕ видела повреждения насосной станции и школы в Донецке
20:55
В центре Донецка перекроют движение транспорта 11 мая
19:56
Один из руководителей «Единой России» посетит праздник «ДНР» в Донецке
09:26
«ЛНР» заявила о восьми заболевших COVID-19
23:15
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
22:21
Главные новости Донбасса за неделю
20:13
СМИ узнали сумму, которую «ДНР» потратила на празднование 9 мая
12:40
«ЛНР» тоже провела парад 9 мая. Зрители пришли, несмотря на коронавирус
09:35
«ДНР» провела военный парад со зрителями на фоне ковида. Дальше было шествие «Бессмертного полка»
09:16
«ЛНР» зарегистрировала за сутки одну смерть пациента с коронавирусом
23:19
«ДНР»: На окраине Донецка в результате обстрела погиб пенсионер
все новости
13:05
СНБО отнесла к олигархам Украины 13 человек
12:26
Россия увеличит траты на ОРДЛО, прогнозирует Минреинтеграции
12:22
В Донецкой области за сутки выявили 325 случаев ковида
11:44
Зеленский сомневается, что Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину
11:12
«ДНР»: 239 новых случаев заражения COVID-19 и 10 смертей
11:08
Зеленский увидел уменьшение снайперских обстрелов на Донбассе
10:42
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
10:41
СБУ: Международная группировка продавала поддельную вакцину Pfizer
10:11
ОБСЕ подсчитала количество зрителей на параде «ДНР» 9 мая в Донецке
09:58
«ЛНР» зафиксировала один летальный случай от коронавируса
09:24
Новые обстрелы на Донбассе: сводка за 10 мая
09:13
На Луганщине из-за непогоды без света остались почти семь тысяч абонентов 
08:23
Чуть более 2200 заболевших ковидом выявили в Украине за сутки
08:19
ОБСЕ видела повреждения насосной станции и школы в Донецке
23:34
СБУ объявила о задержании разведчика «ДНР» на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
11 мая, 10:42
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
09 мая, 23:15
Зеленский провел параллели между Днем победы и конфликтом на Донбассе
09 мая, 11:37

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция