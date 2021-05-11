В Донецкой области за сутки выявили 325 случаев ковида

За прошедшие сутки в Донецкой области подтверждено 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины выявлено 84 103 случая COVID-19. Из них 69 547 человек выздоровели, 1 879 — умерли.



Также сообщается, что за минувшие сутки первую дозу вакцины в сутки получили 10 человек. В целом, первую дозу получили 36 267 жителей области.

«Минздрав» группировки «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировал 239 новых случаев заражения коронавирусом и 10 смертей.