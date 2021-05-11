Украина начала переговоры о закупке вакцин от коронавируса на 2022 и 2023 годы

Украина начала предварительные переговоры о закупке вакцин от коронавируса на 2022 и 2023 годы. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.



«Я как министр уже начал переговоры по обеспечению вакцинами в 2022 году, в 2023 году, чтобы мы имели контакты. Международное право не работает на рынке вакцин, его просто не существует. Каждая страна борется вакцины для защиты собственного населения», — заявил он.



Министр напомнил, что на текущий 2021 год Украина законтрактовала пока 42 млн доз вакцины. Речь идет о 20 млн доз Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca [CoviShield], 10 млн NovaVax, 1,9 млн доз Sinovac / CoronaVac и 8 млн доз вакцин от глобальной инициативы Covax.