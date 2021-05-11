Баканов: С территории РФ 7 тысяч человек занимаются подрывной деятельностью против Украины

Около 7 тысяч сотрудников по направлениям разведывательно-подрывной деятельности работают против Украины с территории Российской Федерации. Об этом во время Всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» заявил глава СБУ Иван Баканов.



По его словам, это так называемые «офисные сотрудники».



Он отметил, что среди приоритетов российских спецслужб — препятствование укреплению национальной безопасности Украины, в частности, посредством срыва межгосударственных договоренностей о предоставлении помощи, провоцирование массовых акций протеста, расширение старых и формирование новых агентурных сетей, проведение информационных спецопераций, обеспечение ресурсами группировок «Л-ДНР».



Баканов также сообщил, что российские спецслужбы привлекают широкий спектр лиц и организаций.



«Если раньше они делали акцент на высокопоставленных лицах, то теперь ищут агентов везде, изменили подходы к вербовке», — отметил он.



Баканов подчеркнул, что СБУ может стать более действенной и эффективной, и этому поможет реформа спецслужбы.